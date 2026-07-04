Un dirigeant de Fenerbahçe est à Marseille pour négocier pour Greenwood !

L️e Fenerbahçe ne lâche pas l’affaire avec Mason Greenwood. Il y a quelques jours, le Corriere dello Sport révélait que l’écurie turque avait offert au joueur entre 7 à 8 M€ nets par saison. Mais il semblait attendre que d’autres clubs passent à l’action, avec notamment l’AS Roma et l’Atlético de Madrid.

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Or, selon nos informations, le dirigeant de Fenerbahçe Feridun Geçgel est actuellement en France pour négocier avec l’OM de l’arrivée de Mason Greenwood. La dernière offre des Turcs, à hauteur de 30M€ et des bonus, avait été jugée insuffisante par le club olympien, qui espère réaliser une belle vente avec l’Anglais.