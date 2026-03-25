Commission de discipline : Nicolas Tagliafico prend cher, Greenwood suspendu

Expulsé deux fois en trois jours la semaine dernière face au Celta Vigo puis Monaco, Nicolas Tagliafico va louper une grosse partie de la fin de saison de son club. Ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a en effet tranché suite à son geste de frustration face à l’ASM, qui lui avait valu un carton rouge dimanche (1-2). La sanction est lourde puisque l’international argentin a écopé d’une suspension de trois matchs ferme, ce qui devrait lui faire manquer les rencontres face à Angers, Lorient, et le choc face au PSG.

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Quatrième de L1, l’OL n’a plus gagné depuis 8 matchs et va devoir relever la tête pour espérer accrocher le podium. A noter que l’adjoint de Paulo Fonseca, Jorge Maciel, a lui écopé d’un match de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles, tout comme Sébastien Pocognoli, expulsé suite à une altercation avec l’analyste vidéo du banc opposé. Blessé face au LOSC, Mason Greenwood a également été suspendu un match ferme pour avoir reçu 5 cartons jaunes.

Le communiqué complet de la commission de discipline :

Réunie le 25 mars 2026, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

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Trois matchs de suspension ferme

Nicolas TAGLIAFICO (Olympique Lyonnais)

Deux matchs de suspension ferme

Youssuf NDAYISHIMIYE (OGC Nice)

Un match de suspension ferme

Donovan LEON (AJ Auxerre)

Rudy MATONDO (Paris FC)

27ème journée de Ligue 1 McDonald’s : Olympique Lyonnais – AS Monaco du dimanche 22 mars 2026.

Exclusion de Jorge MACIEL, entraîneur adjoint de l’Olympique Lyonnais.

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Un match de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

27ème journée de Ligue 1 McDonald’s : Olympique Lyonnais – AS Monaco du dimanche 22 mars 2026.

Exclusion de Sébastien POCOGNOLI, entraîneur de l’AS Monaco.

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Un match de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 31 mars 2026.

Mason GREENWOOD (Olympique de Marseille)

Santiago HIDALGO (Toulouse FC)

Anthony ROUAULT (Stade Rennais FC)

Alpha TOURÉ (FC Metz)