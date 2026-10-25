Le Paris FC confronté à ses premiers doutes

Après un début de saison particulièrement encourageant, le Paris FC commence à montrer quelques signes de fragilité. Battus par le RC Lens (2-1) samedi soir, les hommes de Liam Rosenior ont concédé leur deuxième défaite de la saison en Ligue 1, deux semaines après leur revers à Lorient (1-0). Un nouveau coup d’arrêt qui les a privés d’une occasion de prendre la tête du championnat. Toujours installés dans le top 5, les Parisiens conservent un bilan positif, mais ces deux déplacements infructueux soulèvent quelques interrogations sur leur capacité à rivaliser avec le haut du classement.

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Bousculés par le pressing adverse face aux Lensois, les joueurs de Liam Rosenior ont longtemps subi les événements, malgré l’ouverture du score de Luca Koleosho juste avant la pause. L’égalisation de Florian Thauvin, avant le but victorieux de Morgan Guilavogui, a finalement sanctionné les limites parisiennes dans la gestion des moments clés. «En Ligue 1, pour être une grande équipe, il faut savoir gagner les matchs sans être beaux», rappelait Pierre Lees-Melou après la rencontre, regrettant notamment les deux buts évitables encaissés par son équipe.

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Des premières failles qui interrogent les ambitions parisiennes

Les nombreuses absences ont toutefois compliqué la tâche de Liam Rosenior. Privé de Kevin Trapp, l’entraîneur parisien a également dû composer avec une défense inédite, tandis que Luca Koleosho et Adama Camara ont été contraints de quitter leurs partenaires prématurément. Des circonstances atténuantes qui expliquent en partie les difficultés rencontrées dans le Pas-de-Calais, mais qui mettent aussi en lumière les interrogations autour de la profondeur de l’effectif. «On mène à la pause de manière un peu injuste, et ils marquent au moment où j’avais l’impression qu’on était le plus à l’aise. Ça peut arriver avec des joueurs dotés de la qualité de Florian Thauvin. C’est un superbe but de sa part, mais nous aurions dû mieux faire à ce moment-là», expliquait Rosenior après la défaite.

Pour autant, le PFC reste dans les clous. Les Parisiens ont notamment convaincu à domicile face à Nice (3-0) et Strasbourg (2-1), tout en tenant tête à Lyon (0-0). La réception de l’AS Monaco, samedi prochain, constituera ainsi un test important pour les hommes de Liam Rosenior. «Je ne m’en prendrai jamais à mon groupe s’il me donne tout et ils nous ont tout donné ce soir avec les blessures que nous avions (…) Je ne peux pas leur en vouloir ce soir, nous devons réagir de la meilleure manière à Monaco», ajoutait le manager francilien en conférence de presse. S’il n’y a pas d’urgence, les interrogations autour de leurs ambitions pourraient rapidement prendre davantage d’ampleur en cas de défaite en Principauté.