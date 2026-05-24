Manchester City : Bernardo Silva fait ses adieux en larmes et fait pleurer Pep Guardiola

Une grande page de l’histoire de Manchester City s’est tournée à l’Etihad Stadium ce dimanche lors de cette ultime journée de championnat face à Aston Villa. Après près d’une décennie sous le maillot des Skyblues, Bernardo Silva a fait ses adieux au public mancunien après une standing ovation et une haie d’honneur pour lui.

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Le virtuose portugais n’a pu retenir ses larmes, emporté par l’émotion de cette dernière sortie qui coïncide symboliquement avec les adieux de son mentor, Pep Guardiola, lui aussi en pleurs lors de la sortie de l’un de ses chouchous à Manchester. Arrivé en 2017, l’ancien de Monaco quitte Manchester City après 444 matchs et un palmarès titanesque. Véritable légende du club, il s’en va couronné de 6 Premier League, 1 Ligue des Champions, 3 FA Cup et 4 League Cup, gravant à jamais son nom au panthéon du football anglais.