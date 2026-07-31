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Frank Magri pourrait finalement prendre la direction du Qatar

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
1 min.
Frank Magri @Maxppp

Nouveau rebondissement dans l’avenir de Frank Magri. Libre depuis la fin de son contrat à Toulouse cet été, l’international camerounais (20 sélections, 2 buts) semblait prendre la direction de Nice. Une visite médicale avait même été programmée pour l’attaquant de 26 ans, auteur de 5 buts et 1 passe décisive en 17 matchs de L1 la saison dernière (Magri était mis à l’écart lors des matchs depuis février dans la foulée de son refus de prolonger son contrat avec le TFC).

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Mais selon nos informations, c’est bien vers le Qatar que le joueur pourrait finalement rebondir. Malgré l’accord initialement conclu entre le GYM et Frank Magri, un club qatari, dont l’identité n’a pas filtré, a accéléré ses démarches et tente de faire capoter le deal à Nice.

Pub. le - MAJ le
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