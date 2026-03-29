EdF : le message de Deschamps à Akliouche

L’équipe de France a conclu sa tournée américaine par une victoire convaincante contre la Colombie (3-1), confirmant la dynamique enclenchée après le succès face au Brésil. Sérieux et appliqués, les hommes de Didier Deschamps ont rapidement pris le contrôle de la rencontre grâce à une bonne maîtrise collective et une efficacité offensive notable. Un doublé de Désiré Doué et une réalisation de Marcus Thuram ont permis aux Bleus de faire la différence, avant une réduction du score tardive des Colombiens.

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Globalement dominateurs malgré un léger relâchement en fin de match, les Tricolores terminent cette trêve internationale sur une note très positive à l’approche de la COupe du Monde. De quoi faire marquer des points à certains jours dont Maghnes Akliouche. «Akliouche ? Il met beaucoup de vitesse, de percussion, il a un gros volume de course, il était un peu timide sur le premier rassemblement et il s’est libéré, il est capable de faire de très bonnes choses», a-t-il déclaré au micro de TF1. Voilà de bons points pris malgré tout.