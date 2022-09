OL-PSG : la réaction à chaud de Vitinha

Après la victoire du Paris Saint-Germain contre l'Olympique Lyonnais ce dimanche soir (1-0), Vitinha est revenu sur la physionomie de la rencontre au micro de Prime Video. « Je suis satisfait pour le résultat mais pour la prestation. On pouvait faire un meilleur match. On doit contrôler mieux le match, surtout après la pause » s'est tout d'abord exprimé le milieu de terrain portugais.

Dans un deuxième temps, le joueur de 22 ans s'est ensuite fécilité du résultat acquis au Groupama Stadium : « on a eu beaucoup de possession mais pas assez d'occasions selon moi. On doit faire encore plus, après on devait gagner et on l'a fait. » D'autant plus qu'il s'agit d'une victoire face à un adversaire direct.