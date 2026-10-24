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Naples : le superbe retourné de Zambo Anguissa contre l’AS Rome

Par Kevin Massampu
1 min.
André-Frank Zambo Anguissa, à Naples @Maxppp
Naples 2-0 Rome

Naples a pris les devants dans ce choc de cette 8e journée de Serie A contre l’AS Roma. À la suite d’un coup franc tiré de la gauche par Matteo Politano, la défense romaine peinait à dégager le ballon. Une fois le cuir à sa hauteur, André-Frank Zambo Anguissa en profitait alors pour tenter un incroyable retourné acrobatique pour surprendre Pierluigi Gollini et ouvrir la marque pour les locaux (28e).

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Grâce à cette superbe inspiration de l’ancien milieu de terrain de l’OM, les hommes de Massimiliano Allegri mènent au stade Diego Armando Maradona, à quelques minutes de la mi-temps. Gian Piero Gasperini et l’AS Roma, invaincus jusqu’à présent en championnat cette saison, doivent réagir pour conserver leur série d’invincibilité en Serie A.

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