Naples : le superbe retourné de Zambo Anguissa contre l’AS Rome
Naples a pris les devants dans ce choc de cette 8e journée de Serie A contre l’AS Roma. À la suite d’un coup franc tiré de la gauche par Matteo Politano, la défense romaine peinait à dégager le ballon. Une fois le cuir à sa hauteur, André-Frank Zambo Anguissa en profitait alors pour tenter un incroyable retourné acrobatique pour surprendre Pierluigi Gollini et ouvrir la marque pour les locaux (28e).
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Grâce à cette superbe inspiration de l’ancien milieu de terrain de l’OM, les hommes de Massimiliano Allegri mènent au stade Diego Armando Maradona, à quelques minutes de la mi-temps. Gian Piero Gasperini et l’AS Roma, invaincus jusqu’à présent en championnat cette saison, doivent réagir pour conserver leur série d’invincibilité en Serie A.
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