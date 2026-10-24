Naples : le superbe retourné de Zambo Anguissa contre l’AS Rome

Naples a pris les devants dans ce choc de cette 8e journée de Serie A contre l’AS Roma. À la suite d’un coup franc tiré de la gauche par Matteo Politano, la défense romaine peinait à dégager le ballon. Une fois le cuir à sa hauteur, André-Frank Zambo Anguissa en profitait alors pour tenter un incroyable retourné acrobatique pour surprendre Pierluigi Gollini et ouvrir la marque pour les locaux (28e).

La suite après cette publicité

💯💯 | ANGUISSA, UN RETOURNÉ DE FOLIE ! 🤯 Le Napoli prend les commandes, et de quelle façon ! 🤸 #NapoliRoma #SerieA Suivez la rencontre en direct sur DAZN. 📲 https://t.co/0KW8f22zSc — DAZN France (@DAZN_FR) October 24, 2026

Grâce à cette superbe inspiration de l’ancien milieu de terrain de l’OM, les hommes de Massimiliano Allegri mènent au stade Diego Armando Maradona, à quelques minutes de la mi-temps. Gian Piero Gasperini et l’AS Roma, invaincus jusqu’à présent en championnat cette saison, doivent réagir pour conserver leur série d’invincibilité en Serie A.