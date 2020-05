Ligue 1 : Amiens saisit aussi le Conseil d'État

Il n'y a pas que l'Olympique Lyonnais qui continue de pousser contre les décisions prises par le Conseil d'Administration de la Ligue. Hier les Gones ont décidé de saisir le Conseil d'État et l'Amiens SC aurait décidé d'en faire de même aujourd'hui. Le club picard conteste toujours la décision ayant mené à sa rétrogradation en Ligue 2 et aurait ainsi déposé deux recours devant le Conseil d'État comme le révèle l'AFP et le relaye France TV Sport.

À quatre points du barragiste, le Nîmes Olympique, à dix journées de la fin, l'Amiens SC estime que son maintien était encore jouable. «Amiens est toujours dans le combat contre cette décision que l'on trouve injuste, incohérente et infondée. Le Conseil d'administration de la LFP a prononcé une relégation arbitraire de notre club. Nous trouvons que la justice est le seul rempart qui nous reste pour combattre cette iniquité. On va s'adresser au Conseil d'État» n'a pas manqué d'expliquer le président Bertrand Joannin à l'AFP. Préalablement, le club a été débouté vendredi dernier comme l'OL et Toulouse par le Tribunal Administratif de Paris.