PSG-Chelsea | Streaming : comment regarder le match en direct

PSG-Chelsea, un classique du football européen. Enfin, il y a dix ans ! La dernière confrontation en Ligue des Champions remonte en effet à 2016, avec une qualification du PSG obtenue grâce à deux victoires sur le score de 2-1 à l’aller comme au retour. Les deux clubs ne se sont depuis plus croisés… sauf en finale de Coupe du Monde des Clubs, le 13 juillet dernier. Et les Blues avaient empêché le club francilien d’ajouter ce nouveau trophée à sa moisson fabuleuse de la saison 2024-2025. Avec en bonus, une tension maximale entre les deux équipes, avec un Luis Enrique sacrément remonté.

Depuis le tirage au sort, les souvenirs remontent à la surface. Et João Pedro se charge de les raviver encore plus, lui qui avait inscrit un but en juillet dernier face au PSG et pris une baffe de l’entraîneur parisien. L’attaquant brésilien est en pleine forme, à l’image de son triplé inscrit contre Aston Villa. Il a les qualités nécessaires pour troubler une défense parisienne bien moins souveraine que la saison passée. Marquinhos et Pacho ont ainsi beaucoup souffert face à Monaco lors des deux rencontres de barrage, une équipe qui comporte moins de talent que Chelsea, avec Cole Palmer, Estevao, Enzo Fernandez ou encore Caicedo.

Regarder le match de foot PSG-Chelsea en streaming

