Manchester City : l'incroyable année de Riyad Mahrez

Si le retour en Premier League de Liverpool, très probable futur champion d'Angleterre, a été moyen (match nul 0-0 contre Everton), celui de son dauphin, Manchester City, a été étincelant. En effet, les Citizens, pour leur deuxième rencontre de Premier League, ont explosé Burnley sur leur pelouse de l'Etihad. A la pause, les Skyblues menaient déjà par trois buts à zéro et ils ont terminé la partie en ajoutant deux réalisations de plus pour satisfaire leurs fans.

Dans cette confrontation, les visiteurs n'ont pas existé et en face, trois hommes se sont régalés. Bernardo Silva s'est offert deux passes décisives, Phil Foden un doublé, tout comme Riyad Mahrez (29 ans). L'international algérien effectue d'ailleurs une saison fantastique. Probablement même sous-cotée du fait de la deuxième position, en Premier League, des hommes de Pep Guardiola, relégués à 20 points de Liverpool qui devrait rapidement être sacrés.

Des statistiques en hausse

« Je peux regarder jouer Mahrez toute la nuit tant que Guardiola ne le sort pas. Son toucher de balle est incroyablement raffiné. Il sent le ballon et c’est impossible de savoir dans quelle direction il ira. Un vrai cauchemar pour les défenseurs », déclarait ce lundi soir la légende Gary Lineker. Et pour cause, sur son premier but, l'ancien du Havre et de Leicester a fait ce qu'il fait de mieux : faire danser les défenseurs et marquer une fois n'est pas coutume, du pied droit. Sa deuxième réalisation a été sur penalty et Guardiola a décidé de le sortir alors qu'il aurait pu s'offrir un coup de chapeau.

Mais sa saison ne se résume pas à cette partie. Lors de sa première à City, l'année passée, il avait inscrit sept réalisations et donné quatre passes décisives. Ces statistiques sont déjà battues cette année avec neuf buts et huit passes décisives pour 25 matches joués (17 titularisations). Cette saison, avec 60 minutes de jeu par rencontre en moyenne, il a créé 14 grosses occasions et délivre en moyenne 1,9 passe clé par confrontation. En outre, il réussit la grande majorité de ses dribbles (59%) et remporte la moitié de ses duels au sol (50%). Une bien belle saison pour l'international algérien auréolé du titre de champion d'Afrique l'été dernier !