Ligue des Champions : Arsenal humilie l’Atlético de Madrid, Naples coule complètement chez le PSV !

Après la lourde victoire du FC Barcelone à la maison contre l’Olympiakos (6-1), et en parallèle du joli duel entre le Bayer Leverkusen et le Paris Saint-Germain, on avait plusieurs rencontres particulièrement intéressantes. Avec six points pris sur six jusqu’ici, Arsenal accueillait l’Atlético de Madrid en terres londoniennes. Et nul doute que peu de monde s’attendait à voir les Londoniens s’imposer sur ce lourd score de 4-0. Un duel d’ailleurs équilibré au départ, avec une première mi-temps sans trop de spectacle. Les Gunners dominaient et avaient le ballon, mais ne se créaient pas tant de situations chaudes que ça. Au retour des vestiaires, les hommes de Mikel Arteta affichaient un meilleur visage et la situation s’est débloquée, grâce à un Gabriel qui ouvrait le score d’un joli coup de casque à la 57e. Déboussolés, les Madrilènes peinaient à réagir et Gabriel Martinelli assommait les Colchoneros, profitant d’un bon service de Lewis-Skelly pour signer le 2-0 à la 64e.

Viktor Gyökeres se mêlait à la fête à la 67e, profitant d’un ballon qui traînait dans la surface. Il s’offrait même un doublé dans la foulée, n’ayant qu’à pousser un ballon de la tête de Gabriel au fond des filets (70e). Soirée parfaite pour les Gunners, troisièmes à égalité avec le PSG et l’Inter, alors que l’Atlético, dix-huitième, a pris un sacré coup sur la tête. De son côté, Manchester City se déplaçait en Espagne pour défier Villarreal, après avoir buté sur Monaco lors de la dernière journée (2-2). Les troupes de Pep Guardiola se sont imposées 2-0 au stade de La Ceramica. L’entraîneur catalan sortait une équipe qui avait fière allure, et prenait très vite les devants via l’inévitable Erling Haaland, qui reprenait un centre de Savinho dans la surface peu après le quart d’heure de jeu. Alors que le Sous-Marin Jaune poussait, Bernardo Silva doublait la mise d’une belle tête dans la surface, sur un nouveau centre de Savinho. En deuxième période, les Skyblues ont géré leur avance sans trop de soucis et se retrouvent maintenant cinquièmes.

Soirée tranquille pour l’Inter

Avec ses deux victoires en deux journées, l’Inter avait un déplacement peut-être piège chez l’Union Saint-Gilloise, mais les Lombards ont facilement dominé leur sujet en écrasant la formation belge sur le score de 4-0. Même s’ils ont dû attendre la fin de la première période pour frapper, les Intéristes ont fait le break avec des réalisations de Dumfries et de Lautaro Martinez coup sur coup juste avant la mi-temps. Calhanoglu pliait la rencontre sur penalty en début de deuxième acte, et Esposito y allait aussi de son petit but. Reçu 3/3, l’Inter est deuxième, à égalité de points avec le PSG, leader. Le Borussia Dortmund a fait le boulot sur la pelouse de Copenhague, avec une belle victoire 4-1 au Danemark. Nmecha, à deux reprises, ainsi que Bensebaini et Fabio Silva ont inscrit les trois buts des Marsupiaux, qui se positionnent quatrièmes avec leurs trois points pris ce soir.

Naples se déplaçait aux Pays-Bas pour y défier le PSV, et les Partenopei ont obtenu un bien mauvais résultat avec cette lourde défaite 6-2. Scott McTominay a mis les siens devant à la demi-heure de jeu, de la tête à la manière d’un Haaland sur un centre de Spinazzola, mais Buongiorno signait un but contre son camp (35e). Ismael Saibari signait le deuxième but néerlandais (38e) et Man faisait le break en deuxième période, et le Roumain signait même un doublé en fin de partie, alors que Naples était à 10 depuis l’expulsion de Lucca à la 76e. Si McTominay avait réduit un peu l’écart, Pepi se chargeait d’inscrire le cinquième pour son équipe, puis Driouech coulait définitivement les Italiens. Naples est maintenant vingt-deuxième. Benfica, qui arrivait sur deux défaites, voyageait à Newcastle, a chuté dans le nord de l’Angleterre (3-0). Les Magpies ont pris l’avantage grâce à Anthony Gordon, et Barnes a fait trembler les filets à deux fois en deuxième période. Newcastle monte jusqu’à la neuvième marche du classement, alors que Benfica, avec 0 points, se retrouve trente-quatrième.

Les résultats de la soirée

Arsenal 4 - 0 Atlético de Madrid

Gabriel (57e), Martinelli (64e), Viktor Gyökeres (67e, 70e)

FC Copenhague 2 - 4 Borussia Dortmund

Anton csc (34e), Dadason (90e+1) - Nmecha (20e, 76e), Bensebaini (61e), Silva (87e)

Newcastle 3 - 0 Benfica

Gordon (32e), Barnes (71e, 83e)

PSV 6 - 2 Naples

Buongiorno csc (35e), Sabairi (38e), Man (54e, 80e), Pepi (87e), Driouech (89e) - McTominay (31e, 86e)

Union Saint-Gilloise 0 - 4 Inter

Dumfries (41e), Lautaro Martinez (45e+1), Calhanoglu (53e), Esposito (76e)

Villarreal 0 - 2 Manchester City

Haaland (17e), Bernardo Silva (40e)