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Ligue 1

La LFP confirme un probable appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ligue 1+ @Maxppp

Le changement se confirme. Ce matin, L’Équipe assurait que la LFP réfléchissait déjà à lancer dès le mois d’octobre un nouvel appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1 pour la période 2029-2034. Une information confirmée ce soir par la filiale commerciale de la Ligue, LFP Media.

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« Nous considérons très sérieusement venir à un appel d’offres. C’est une réalité, parce qu’aujourd’hui on reçoit déjà un certain nombre de marques d’intérêt qu’on est en train d’analyser. Je pense que nous serons bientôt en mesure de recommander prochainement aux clubs la démarche la plus pertinente pour l’avenir de nos droits », a déclaré Olivier Bramly, le directeur général de LFP Media, au Parisien.

Pub. le - MAJ le
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