Real Madrid : les premiers doutes s’installent chez Jude Bellingham

L’affiche dorée entre le Real Madrid et Manchester City annonçait une belle partie de football. Un remake de luxe des demi-finales de la saison passée entre deux mastodontes européens. Et une chose est certaine : les 22 acteurs présents sur la pelouse de Santiago-Bernabeu ont fait le show mardi soir, lors des quarts de finale de la Ligue des Champions. Un score riche en buts et un scénario rempli de rebondissements (3-3) qui ont dû contenter les 80 000 personnes assises dans les travées du stade madrilène. Mais derrière ce show, Jude Bellingham, qui n’a plus marqué avec le Real Madrid depuis le 10 février dernier et son doublé contre Girona, attendait cette rencontre pour rebondir sous des projecteurs grandioses. Malheureusement, celui qui connait des dernières semaines compliquées entre une suspension pour carton rouge et une entorse à la cheville s’est une nouvelle fois loupé.

«Sa grande force est sa maturité. Il n’a que 20 ans, mais il est très mature pour son âge. Il est vraiment professionnel, très sérieux et humble. Nous avons été surpris. Nous n’avons pas été surpris par le joueur, mais par la personne. Je le répète, pour son âge, il est vraiment, vraiment mature». Voilà ce qu’affirmait Carlo Ancelotti au sujet de l’international des Three Lions, en conférence de presse avant la rencontre contre Manchester City. Si le talent de l’ancien joueur du Borussia Dortmund n’est plus à prouver, au même titre que son potentiel ou sa précocité, il connait néanmoins un petit passage à vide ces dernières semaines. Et sa copie très neutre, trop stérile contre les Cityzens mardi soir illustre la baisse de forme du natif de Stourbridge. Fort heureusement, le journal MARCA a encore indiqué que Carlo Ancelotti n’était pas du tout inquiet pour son joyau anglais.

Encore trop invisible !

Aucun but, aucune passe décisive. Fait assez rare pour être souligné cette saison, surtout dans une rencontre où les Merengue inscrivent trois buts : «Encore un match gris pour Bellingham, qui chute dans la séquence décisive de la saison. Est-ce qu’il joue mal ? Non, mais il n’est pas la star dont Madrid a besoin pour remporter la Ligue des Champions. Soit Bellingham se lève pour le retour, soit le « retour » à l’Etihad semble presque impossible. Contre City, il a essayé, mais il a manqué d’énergie et d’étincelle», a analysé le quotidien espagnol MARCA, dans son débrief d’après-match. Dans l’émission Carrusel Deportivo, diffusée sur les ondes de la Cadena SER, le consultant et ancien joueur du Real Madrid, Álvaro Benito, a froidement analysé la copie amère de l’Anglais de 20 ans : «Bellingham a été très décevant». A noter que l’international anglais a perdu près de la moitié de ses duels pendant la rencontre. Au vu de sa saison et de son statut grandissant, l’impact réel n’était pas assez lourd pour le numéro 5.

Dans les colonnes d’AS, le journaliste très connu, Alfredo Relaño, a quant à lui déclaré en souriant que «jusqu’à aujourd’hui, personne ne savait que Bellingham pouvait mal jouer». Des mots forts qui résument bien l’atmosphère autour de Jude Bellingham depuis plusieurs semaines. Pas de crise totale mais un réel manque d’explosivité et de réalisme, ce qui n’inquiète pas pour autant Carlo Ancelotti : «Il n’a pas marqué de but. Le travail qu’ils ont fait en attaque a été très bon, avec trois buts d’excellente qualité. Ceux d’en haut ont beaucoup travaillé défensivement et il se peut qu’au final ils aient manqué de fraîcheur. Mais cela nous a permis d’avoir le contrôle du jeu», a préféré relativiser l’entraîneur italien, en conférence de presse, quelques minutes après le coup de sifflet final. A voir le match retour dans une semaine pile à Manchester. Dans son pays natal, Jude Bellingham aura toutes les clefs pour envoyer un message à ses détracteurs…