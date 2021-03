Dortmund : la machine à buts Erling Haaland affole les compteurs

La suite après cette publicité

C'est une machine à buts, un cyborg, un extraterrestre. Les mots manquent pour désigner la folle efficacité d'Erling Haaland, auteur d'un nouveau doublé en Ligue des Champions mardi soir face au Séville FC. Le premier but ? Facile, sur un centre en retrait de Reus. Le deuxième ? Sur un penalty tiré une deuxième fois alors que Yassine Bounou avait arrêté le premier mais s'était trop avancé. Ce qui lui a valu un chambrage de la part du Norvégien, en réponse au sien quelques minutes plus tôt.

« Il m'a crié au visage après le premier penalty. Je me suis dit qu'il fallait que je marque un autre but et c'est ce qui s'est passé, donc c'est génial. C'est normal dans ce monde », s'est d'ailleurs justifié Haaland après la rencontre. Au-delà de ce fait de match qui a été beaucoup commenté en Espagne, le Norvégien a offert à son équipe la qualification pour les quarts de finale. Un doublé à l'aller, un doublé au retour, emballé c'est pesé. Le Borussia Dortmund n'a pourtant pas brillé bien plus que le Séville FC au cours des deux confrontations.

Un but toutes les 53,95 minutes !

Avec ces deux nouveaux buts en Ligue des Champions, Erling Haaland en est désormais à 20 buts dans cette compétition. Le tout en seulement 14 rencontres ! Depuis son apparition dans la compétition, avec le RB Salzbourg en 2019-2020, il n'y a qu'à 2 reprises qu'il n'a pas marqué, contre Liverpool en phase de poules 2019-2020 et lors du huitième de finale retour face au PSG cette même saison. Cela fait un ratio d'un but toutes les 53,95 minutes !

Haaland devient le plus jeune joueur à atteindre la barre des 20 buts en Ligue des Champions, à l'âge de 20 ans et 231 jours, en détrônant Kylian Mbappé (21 ans, 355 jours). Une nouvelle preuve de son incroyable talent, dans un style bien différent de celui du natif de Bondy. Contrairement à la saison passée, il aura l'occasion d'améliorer sa série en participant aux quarts de finale. Et on peut être sûr qu'à cause de lui, pas grand-monde n'aura envie de tirer le Borussia Dortmund !