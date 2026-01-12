Menu Rechercher
Commenter 6
CdF : le geste solidaire du RC Lens avec Béthune

Par Allan Brevi
Sochaux 0-3 Lens

Après son succès face à Sochaux (0-3) en 16es de finale de la Coupe de France, le RC Lens a choisi d’accompagner un club amateur indirectement touché par ce parcours. En récupérant sa part de la recette du match disputé au stade Bonal, le club artésien a décidé d’en reverser une partie au Stade Béthunois, éliminé au tour précédent par Sochaux et privé à l’époque de la recette habituellement versée par un club professionnel. Une situation qui avait suscité une forte déception du côté du club de Régional 1.

Ce geste des Sang et Or n’est pas passé inaperçu. Dans un communiqué, Béthune a salué une initiative « pleine de respect et de fraternité », voyant dans cette redistribution bien plus qu’un simple soutien financier. Selon La Voix du Nord, une autre part de la recette lensoise sera également utilisée pour indemniser certains supporters du RC Lens, contraints de rebrousser chemin après le report initial de la rencontre. Une démarche solidaire qui tranche avec le contexte tendu des tours précédents et qui illustre un esprit de Coupe toujours bien vivant.

Voir tous les commentaires (6)
