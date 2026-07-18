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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Gianni Infantino s’enflamme pour la finale Espagne-Argentine !

Par Allan Brevi
1 min.
Gianni Infantino, président de la FIFA @Maxppp
Espagne Argentine
winamax
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À plus de 24 heures du coup d’envoi de la finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, Gianni Infantino s’est montré particulièrement élogieux envers l’affiche qui attend les supporters. Interrogé par MARCA, le président de la FIFA estime que cette rencontre réunit tout ce que le football peut offrir de mieux, entre les deux meilleures sélections du tournoi et un duel générationnel entre Lionel Messi et Lamine Yamal.

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Le patron de l’instance mondiale n’a d’ailleurs pas hésité à qualifier cette affiche de « bénédiction des dieux du football ». Convaincu d’assister à un moment historique, il a également assuré que « ce sont les deux meilleures équipes. Elles méritaient d’être en finale et elles ont joué de façon exceptionnelle », avant de conclure avec ambition : « ça va être un feu d’artifice, un spectacle incroyable. Le monde entier va s’arrêter et trois milliards de personnes vont regarder la fin de cette Coupe du Monde ».

Pub. le - MAJ le
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