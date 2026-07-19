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Coupe du Monde

L’incroyable moment de communion entre joueurs français et anglais après le match

Par Allan Brevi
1 min.
France Angleterre @Maxppp
France 4-6 Angleterre
winamax
1 1.74 N 4.15 2 4.00 bonus 100€

Au-delà du scénario spectaculaire de cette petite finale entre la France et l’Angleterre (4-6), une scène a particulièrement marqué les esprits au coup de sifflet final. Plusieurs joueurs des deux sélections se sont retrouvés sur la pelouse pour partager un moment de recueillement et de prière, loin de la rivalité sportive qui venait de les opposer.

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Parmi eux, des internationaux comme Bukayo Saka, Marc Guéhi, Eberechi Eze ou encore Chalobah côté anglais, ainsi que Dayot Upamecano, Maxence Lacroix et Jean-Philippe Mateta pour les Bleus, ont offert une image forte de fraternité. Un joli instant qui rappelle que le football dépasse parfois le rectangle vert, en mettant en avant des valeurs de respect, de partage et de communion entre adversaires. C’est aussi ça la Coupe du Monde.

Pub. le - MAJ le
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