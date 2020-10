Ces 11 joueurs qui vont enflammer les derniers jours du mercato en Angleterre

Si le mercato a fermé ses portes un peu partout en Europe, les clubs anglais ont obtenu une dérogation. Ils ont jusqu'à ce vendredi 16 octobre pour faire des affaires de dernière minute entre eux. Et les clubs de Premier League, qui n'ont pas atteint tous leurs objectifs, sont nombreux à se tourner vers les éléments les plus bankables de Championship ces dernières heures.

Le Daily Mail dresse ainsi une liste de 11 éléments qui devraient agiter cette dernière ligne droite du marché britannique, avec évidemment Saïd Benrahma (25 ans). L'attaquant formé à Nice réalise des prouesses depuis de longs mois avec Brentford et négocie activement avec West Ham pour un transfert qui pourrait avoisiner les 30 M€ !

Joshua King (28 ans), relégué avec Bournemouth, est lui aussi courtisé par les Hammers. L'international norvégien et son expérience de la PL plaisent beaucoup aux Londoniens, mais pas que. Les promus de West Bromwich Albion sont aussi au rendez-vous. Son partenaire chez les Cherries David Brooks (23 ans), jeune milieu offensif international gallois, est lui aussi très demandé, avec Manchester United, Liverpool, Leicester, Tottenham et Everton sur les rangs.

Une pépite française concernée

À Norwich City, également relégué, trois éléments pourraient partir dans ces dernières heures : les milieux offensifs Emi Buendia (23 ans) et Todd Cantwell (22 ans), ainsi que le latéral droit Max Aarons (20 ans). Les deux premiers figurent sérieusement dans le radar du Leeds de Marcelo Bielsa (tout comme Louie Sibley de Derby County), tandis que le troisième plaît beaucoup à José Mourinho et Tottenham.

Toujours au rayon des relégués, Ismaïla Sarr (22 ans), courtisé par Manchester United et Crystal Palace, et Troy Deeney (32 ans), pisté par Southampton, Brighton et WBA, promettent eux aussi de secouer le marché. Ailleurs, le défenseur gallois Joe Rodon (22 ans), valeur sûre de Swansea, plaît à Tottenham et Leicester (alors qu'André Ayew plaît à Brighton). Terence Kongolo (26 ans), ancien de l'AS Monaco, a des touches avec Sheffield et Fulham.

Enfin, mention spéciale à Michael Olise (18 ans). Passé par les académies de Chelsea et Manchester City, le très jeune international U18 tricolore, qui évolue actuellement à Reading, a tapé dans l'œil de grosses écuries à l'étage supérieur (Arsenal, Wolverhampton et Leeds) et pourrait bien faire le grand saut dans les toutes prochaines heures. Ça va encore bouger en Angleterre !