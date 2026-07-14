Mercato : le prix de Manu Koné a explosé !

À 25 ans, Manu Koné arrive sans doute à un tournant dans sa carrière. Comme cela arrive souvent lors d’une Coupe du Monde, certains joueurs voient leur cote grimper en flèche sur le marché des transferts et le milieu de terrain français de l’AS Roma en fait partie. Arrivé aux États-Unis dans la peau du remplaçant numéro 1 de la paire Rabiot-Tchouameni, le natif de Colombes a su « profiter » de la blessure du Merengue pour se montrer.

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Une Coupe du Monde 2026 XXL

Auteur de prestations très solide face au Paraguay et surtout contre le Maroc, le Romain devrait démarrer la demi-finale face à l’Espagne sur le banc de touche, mais la presse française n’a pas manqué de saluer ses copies XXL. À tel point que certains se demandent si Didier Deschamps doit vraiment titulariser un Tchouameni absent des terrains depuis deux semaines. En attendant de voir quel onze alignera DD ce soir, c’est l’AS Roma qui s’en frotte les mains.

Depuis plusieurs semaines, la presse italienne annonce que les Giallorossi ont mis le Français sur le marché. La raison est simple : l’AS Roma ne doit pas sortir des clous imposés par le fair-play financier et Koné est l’un des éléments de l’effectif possédant une belle valeur marchande. Récemment interrogé sur l’avenir de son milieu de terrain, le coach romain Gian Piero Gasperini a fait savoir qu’il aimerait le voir rester, mais que la réalité économique de son club pourrait en décider autrement.

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Un prix quasiment multiplié par deux en un an

«Koné a surtout très bien joué lors de la phase aller (du championnat). Lors de la phase retour, il a été un peu en retrait, et c’est peut-être pour cette raison qu’il s’est présenté en meilleure forme à la Coupe du Monde. Quoi qu’il en soit, il a su s’imposer comme titulaire en équipe de France, ce qui démontre ses qualités. Va-t-il rester ? Je pense que ces conditions de fair-play financier varient d’un club à l’autre, elles ne sont pas précises. Il est indéniable que la Roma savait qu’elle devait équilibrer ses comptes. J’espère que la qualification en Ligue des Champions suffira, mais il est clair que les comptes sont essentiels pour les clubs et que la situation sera plus claire dans les prochaines semaines.»

Et si Koné doit partir, la direction giallorossa ne sera peut-être pas aussi déçue que Gasperini. Car la valeur marchande de l’ancien pensionnaire du Borussia Mönchengladbach a explosé grâce à la Coupe du Monde 2026. Pour rappel, Koné était annoncé tout proche de l’Inter l’an dernier pour un montant de 35 M€. Aujourd’hui, les clubs intéressés devront payer bien plus cher. Il Corriere dello Sport indique que la Roma a repoussé une offre de 40 M€ de l’Atlético de Madrid et qu’elle en réclame désormais entre 50 et 60 M€. Au minimum. À trois ans de la fin de son contrat, Manu Koné, qui serait tenté par une aventure au PSG, pourrait bien être l’un des principaux acteurs de ce mercato estival une fois le Mondial terminé.

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