PSG-Real : quand Mauricio Pochettino s'agace en flash interview

Quelques instants après la victoire de son Paris SG contre le Real Madrid (1-0, 8e de finale aller de Ligue des Champions), Mauricio Pochettino s'est présenté en flash interview au micro de RMC Sport. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Argentin n'a visiblement pas apprécié les questions posées.

«Le Real Madrid avait-il prévu de jouer si bas ? Je ne sais pas. Il faut poser la question à Carlo Ancelotti. Je crois qu’il était avec vous avant moi, je ne sais pas pourquoi vous me posez la question, d'autant que vous avez déjà votre réponse. Plus d'espaces au retour ? Je pense que nous n’allons pas parler de ce match retour dès maintenant. C'est encore loin et nous avons beaucoup d'échéances devant nous avant et nous venons de gagner un match. Mais vous n’êtes pas intéressés par le match de ce soir alors je vais vous laisser et aller voir une autre chaîne de télévision», a-t-il lancé. C'est dit.