Manchester City-Real Madrid : les compositions probables

La guerre des étoiles. Ce mardi soir, l’Etihad Stadium va être le théâtre du choc des titans opposant Manchester City au Real Madrid, le tenant du titre. Habitués à se croiser à un stade bien plus avancé, les deux mastodontes européens payent une campagne de Ligue des champions compliquée lors de la phase de championnat. En effet, les Mancuniens, qui n’ont pas été épargnés par les blessures durant la première moitié de la saison, étaient au bord du précipice. Ils ont obtenu leur ticket pour les barrages lors de la huitième et dernière journée après un match de la peur face à Bruges. De son côté, le club espagnol a alterné le bon et le moins bon. Ce qui ne lui a pas permis de se hisser dans le top 8.

La suite après cette publicité

Les deux derniers vainqueurs de la C1, qui vont donc se rencontrer pour la quatrième année consécutive, se connaissent parfaitement. Mais ils se craignent aussi beaucoup comme l’a avoué Carlo Ancelotti hier en conférence de presse d’avant-match. «Ce que je peux dire, c’est que je pense que c’est un entraîneur qui a beaucoup apporté au football : la possession, le jeu offensif, le pressing et les sorties de l’arrière. C’est un innovateur dans le football et j’ai beaucoup de respect pour lui. C’est l’un des meilleurs, sinon le meilleur. À chaque fois qu’on s’affronte, c’est un cauchemar de préparer les matches, car il a toujours des idées qui font réfléchir.»

Des incertitudes pour Guardiola, Ancelotti bricole

Et Ancelotti va devoir prendre des dolipranes puisqu’il y a de nombreuses incertitudes concernant la composition d’équipe de Manchester City. Sauf changement de dernière minute, les Skyblues devraient jouer en 4-2-3-1. Ederson devrait être titulaire, même si certains médias annoncent que Stefan Ortega pourrait lui être préféré. En défense, on se dirige vers un quatuor Gvardiol-Ruben Dias-John Stones-Manuel Akanji. Mais là encore, le technicien catalan pourrait explorer d’autres options puisque Rico Lewis ou Matheus Nunes pourraient débuter au poste de latéral droit. Akanji retrouverait l’axe et Stones serait sur le banc. Au milieu de terrain, Mateo Kovacic et Bernardo Silva seront là au coup d’envoi. Tout comme Kevin De Bruyne.

La suite après cette publicité

Sur les côtés, Phil Foden débutera à droite et Savinho, à gauche. Mais ce dernier pourrait aussi prendre place sur le banc et laisser sa place à la recrue Omar Marmoush. Enfin, pas de surprise en attaque puisque le Norvégien Erlin Haaland sera aligné en pointe. En face, Carlo Ancelotti fera du classique, bien qu’il doive composer avec les nombreuses blessures en défense, notamment celle d’Antonio Rüdiger. Ainsi, Thibaut Courtois sera protégé par le quatuor défensif composé de Ferland Mendy, Raul Asencio, Aurélien Tchouameni et Fede Valverde. Les deux derniers nommés, qui sont des milieux, dépannent derrière en raison des blessures. Au milieu, Eduardo Camavinga sera accompagné de Dani Ceballos, bien que l’option Luka Modric existe. Jude Bellingham évoluera un cran plus haut derrière le trio Vinicius Jr, Rodrygo et Kylian Mbappé, qui sera aligné en pointe. Ancelotti comme Guardiola prévoient donc de sortir la grosse équipe ce soir.