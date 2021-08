PSG : Lionel Messi ravi de retrouver Neymar

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar. Le PSG s'est octroyé une attaque de feu en recrutant l'international argentin ce mardi. L'arrivée de la Pulga à Paris met aussi en exergue les retrouvailles entre Messi et un certain Neymar. Partenaires jusqu'à l'été 2017 au FC Barcelone, les deux hommes ont tapé des pieds et des mains pour se retrouver dans la même équipe.

Et leur vœu a été exaucé... Dans une interview accordée aux médias du club parisien, l'international argentin ne pouvait cacher son bonheur d'évoluer à nouveau avec son ancien partenaire. « J'ai vraiment hâte de jouer avec Neymar après avoir été séparés un certain temps, » a ainsi commenté Messi. On a hâte désormais de les revoir à l'œuvre sous le même maillot...