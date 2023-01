Messi répond au contrat record de l’Arabie saoudite, l’Angleterre annonce la fin de carrière de Benjamin Mendy

Lionel Messi recale l’Arabie Saoudite

Depuis le 1er janvier, la Pulga est libre de signer dans le club de son choix, car son contrat se termine en juin prochain. Il y a quelques jours, on a appris que le club saoudien, Al Hilal, aurait proposé au champion du monde un salaire astronomique de 300 millions d’euros par saison pour venir jouer au sein du championnat local. Et bien d’après les informations de Sport, cette proposition alléchante n’a pas fait modifier les plans de Messi pour son futur. L’Argentin se sent bien à Paris et est bien décidé à prolonger avec le PSG. La dernière proposition du PSG portait sur un bail d’un an, plus une année en option, ainsi qu’un salaire de 30 millions d’euros par an.

Fin de parcours pour Benjamin Mendy

L’Équipe ouvre son édition du jour sur l’affaire Benjamin Mendy. Pour rappel, le défenseur de Manchester City était poursuivi pour viols et faisait face à un total impressionnant de neuf chefs d’accusation. Depuis hier, le Français a enfin été fixé en partie sur son sort, et comme vous pouvez le lire la Une du média sportif, il n’est «pas encore tiré d’affaire». Mendy a été déclaré non coupable pour sept des neuf chefs d’accusation retenus contre lui. Donc comme l’explique très bien Le Parisien dans ses pages intérieures, le jury n’a pas pu statuer à l’unanimité sur deux dossiers le concernant. Le footballeur sera rejugé à partir de juin pour ces accusations. Cette affaire fait les gros titres des tabloïds anglais, comme le prouve le Daily Star avec un titre tranchant : «Fin de la carrière de Mendy». Enfin ce sont les mots d’Eleanor Laws KC, l’avocate de Benjamin Mendy, qui a affirmé que la carrière de footballeur du défenseur de Manchester City était désormais terminée.

Xavi veut museler Vinícius

Ce qui fait les gros titres en Espagne ce matin, c’est la future finale de Supercoupe d’Espagne qui aura lieu demain à 20h, à Riyad. Un choc, que dis-je, un Clasico nous attend. Ce sera donc une «Super Finale» pour Sport qui met en avant les deux gardiens, Ter Stegen et Courtois face à face. Ce seront les hommes clés du match pour le quotidien catalan. Les journalistes madrilènes d’AS sont sur la même longueur d’onde, mais sur leur Une on peut voir aussi Benzema et Lewandowski, qui vont certainement avoir un duel à distance important. Qui marquera le but décisif ? Et bien Xavi craint que ce soit Vinícius Junior à en croire les informations des médias espagnols. Il a établi un plan anti-Vinícius, qui consiste tout simplement à positionner Araujo et Jules Koundé à droite de la défense des Blaugranas pour museler l’ailier auriverde. Mais bon, d’après Marca, il se pourrait qu’un «autre Vinícius entre en scène» dimanche. Le jeune Brésilien Vinícius Tobias pourrait faire ses grands débuts avec l’équipe première du Real à seulement 18 ans.