La presse anglaise annonce la relégation quasiment assurée de Manchester City

Toute l’Angleterre attend de savoir. Officiellement reconnu coupable de 114 infractions financières, Manchester City continue de clamer son innocence (les Skyblues ont d’ailleurs fait appel), mais de l’autre côté de la Manche, personne n’ose imaginer qu’un traitement de faveur soit appliqué à l’équipe la plus détestée du Royaume. La volonté de frapper fort contre City est plus que palpable, car le malaise provoqué par les Cityzens est énorme.

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Le malaise est total en Angleterre

En coulisses, les enjeux politiques entre la Grande-Bretagne et les Émirats arabes unis sont un sujet majeur. Les Émiratis ont clairement mis la pression sur les autorités britanniques en leur rappelant les sommes considérables investies, tandis que les médias n’ont cessé de dénoncer une possible ingérence politique menée par le Premier ministre britannique, Andy Burnham, ancien maire du Grand Manchester et proche des propriétaires de Manchester City.

À cela s’est ajouté le malaise palpable chez l’un des diffuseurs de la Premier League, Sky Sports. La chaîne a payé plusieurs milliards d’euros pour diffuser un produit qui se retrouve fortement dévalorisé par ses propres consultants, dont certains aimeraient ne plus commenter les matchs des hommes d’Enzo Maresca. Face à ce constat, la Premier League doit trouver la bonne solution, à savoir sanctionner assez durement Manchester City pour marquer le coup, sans pour autant provoquer une déflagration trop importante pour son image et celle du club incriminé.

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Deux ans de purgatoire en Championship ?

Cet après-midi, le Daily Mail annonce que des sanctions se dessinent dans cette affaire. Ainsi, le tabloïd explique que la PL ferait pression pour que l’annonce des sanctions tombe avant le verdict de l’appel des Skyblues (attendu fin janvier). Une exclusion du championnat anglais dès cette saison est hautement improbable, tout comme une relégation en League Two, la 4e division.

Manchester City serait davantage exposé à une amende colossale ainsi qu’à une déduction de points XXL qui garantirait sa descente en Championship (la 2ᵉ division, ndlr) en fin de saison. Et ce n’est pas tout. Le média anglais ajoute qu’« il est également possible que la sanction comprenne une déduction de points supplémentaire qui confinerait de fait Manchester City en Championship pendant au moins une saison supplémentaire. L’EFL ne serait pas tenue d’accepter cette sanction à l’encontre de l’un de ses clubs, mais il est probable qu’elle le ferait. » En clair, les Skyblues resteraient bloqués en deuxième division durant deux saisons. Cette tendance se confirmera-t-elle ? Si un exil forcé de deux ans à l’étage inférieur se confirme, les Skyblues auront bien du mal à freiner l’exode de leurs stars…