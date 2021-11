PSG : Lionel Messi livre son avis sur la Ligue 1

Arrivé au Paris Saint-Germain en provenance du FC Barcelone, l'attaquant argentin Lionel Messi a disputé ses premiers matches pour la première fois dans un championnat autre que l'Espagne. Une nouvelle expérience pour la Pulga, qui s'est livrée sur son ressenti sur la Ligue 1 dans un entretien accordé à SPORT. Et s'il y a bien un aspect du championnat français que l'international de l'Abliceleste (156 sélections, 80 buts) a pu retenir lors de ses 5 rencontres jouées cette saison, c'est l'aspect physique bien différent de la Liga.

«Beaucoup de temps a passé mais j'ai joué peu de matches. Trois en championnat et un peu plus en entrant en jeu. Il s'agit d'une ligue plus physique, où les matchs sont souvent divisés, où il y a beaucoup d'allers-retours, où les joueurs sont forts et rapides. Sur le plan physique, ça change beaucoup. En Espagne, toutes les équipes essaient de jouer beaucoup plus et elles peuvent vous voler le ballon si vous ne pressez pas bien. C'est plutôt une équipe qui frappe et court, attendant que vous sortiez au comptoir. La plus grande différence se situe au niveau physique», a-t-il déclaré au quotidien espagnol.