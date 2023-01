Monaco démonte la rumeur Vadim Vasyliev !

Jeudi, L’Équipe annonçait dans ses colonnes qu’un possible retour de Vadim Vasyliev à l’AS Monaco était une réelle possibilité. Une rumeur totalement infondée selon le club de la Principauté qui a tenu à réagir par le biais d’un communiqué publié sur son site internet en démontant littéralement l’information dévoilée dans le quotidien sportif.

«L’AS Monaco tient à réagir à l’article paru dans le journal L’Équipe et aux fausses informations qu’il comporte. L’ASM et son Président Dmitry Rybolovlev démentent fermement l’intention supposée d’un retour de Vadim Vasilyev au Club. Le Club réaffirme au contraire tout son soutien à son équipe dirigeante, autour du Directeur Général Ben Lambrecht et du Directeur Sportif Paul Mitchell. Le Club apporte également sa pleine confiance à son entraîneur Philippe Clement et au groupe professionnel en vue de la deuxième partie de saison.» Voilà qui est clair.

