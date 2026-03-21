Pierre Sage tape du poing sur la table pour le report de Lens-PSG

Un choix payant. Le PSG a bien fait de demander le report de PSG-Nantes, situé entre les deux matchs face à Chelsea. Qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, les joueurs du club de la capitale sont apparus en pleine forme à Stamford Bridge, alors qu’on pouvait nourrir quelques doutes sur leurs capacités physiques ces dernières semaines. Alors pourquoi pas demander un second report pour Lens-PSG (11 avril) cette fois, situé au milieu de la double confrontation contre Liverpool.

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«Je voudrais attendre encore des nouvelles. Chaque équipe cherche à trouver les meilleures conditions pour jouer la compétition mais on peut comprendre l’intérêt de chaque équipe», expliquait hier Luis Enrique en conférence de presse. C’est désormais entre les mains du Conseil d’administration de la LFP. C’est lui qui décide, sans avoir vraiment besoin de l’accord du RC Lens. Problème, entre la trêve internationale, la rencontre PSG-Nantes reporté au 22 avril, il n’y a plus beaucoup de créneaux disponibles.

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Sage : «on n’a pas à subir ces choses-là»

Pour le moment, aucune demande n’a été formulée par le club de la capitaine. Le sujet est délicat car la particularité de ce Lens-PSG, c’est qu’il s’agit du choc de Ligue 1 entre le leader et son dauphin… Autre souci, Pierre Sage s’est montré catégorique hier en conférence de presse après le succès autoritaire de son équipe en Ligue 1 contre Angers (5-1). Il n’est pas question de reporter la rencontre. «Nous, de base, on n’est pas d’accord. Du haut de la pyramide, on n’est pas d’accord», assume le coach.

«Nous, on a joué un match de Coupe de France. On nous l’a programmé un jeudi (le quart de finale face à Lyon, ndlr). Il a fallu aller jouer le dimanche contre Metz, expose-t-il. Je comprends que le fait d’avoir plus de repos permette d’être performant. Ils l’ont confirmé lors de leur match face à Chelsea. C’est un club qui est très performant et dans plusieurs compétitions. Ils connaissent aussi les contraintes. De notre côté, il ne reste qu’une date. On n’a pas à subir ces choses-là». Ça a le mérite d’être clair.