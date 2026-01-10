BL : l’Union Berlin sauve un point contre Mayence, Fribourg arrache la victoire contre Hambourg

Suite de la 16e journée de Bundesliga ce samedi. Malgré les matchs reportés de St Pauli face à Leipzig, et celui-ci du Werder Breme face à Hoffenheim, les équipes du bas de tableau avaient des points à empocher pour sortir la tête de l’eau. Par ailleurs, une grosse surprise aurait pu voir le jour dans la capitale. L’Union Berlin recevait le dernier du championnat, Mayence, comptabilisant seulement huit petits points avant le coup d’envoi. La rencontre semblait à la hauteur des Berlinois, mais ce sont bien les hommes d’Urs Fischer qui ont ouvert le score à l’extérieur. Nadiem Amiri a d’abord marqué sur une frappe enroulée trompant Frederick Ronnow (30e, 0-1). Au retour des vestiaires, les visiteurs ont poussé à l’image du second but, grâce à Benedict Hollerbach (69e, 0-2), qui n’a pas tremblé face à son ancienne équipe où il a passé deux saisons. Malgré de nombreux changements, rien n’a fonctionné pour la troupe à Steffen Baumgart jusqu’au dernier quart d’heure. Jeong Woo-Yeong a réduit l’écart (77e, 1-2), avant que Danilho Doekhi égalise contre toute attente (86e, 2-2). Les locaux se sauvent dans les dernières minutes, et empochent un point important face à la lanterne rouge (2-2).

Série en cours Plus de statistiques Union Berlin V V D D D Mayence N V N N D

Si vous vouliez voir des buts, il fallait se rendre à la Voith-Arena. Heidenheim, avant-dernier au classement avant la rencontre, qui s’est confronté à un Cologne hargneux. Les locaux ont d’abord ouvert le score au bout du premier quart d’heure grâce à Marvin Pieringer (15e, 1-0). Eric Martel a ensuite répondu quelques instants plus tard en égalisant (18e, 1-1). Or, la réponse de Julian Niehues n’a pas traîné, redonnant l’avantage à son équipe avec une frappe dans la surface de réparation (26e, 2-2). Cologne a continué à pousser et Said El Mala a remis les deux équipes à égalité (48e, 1-2). Score final, deux buts partout. De son côté, Fribourg a tremblé face à Hambourg. Les coéquipiers de Vincenzo Griffo ont vu un adversaire accrocheur. Ce sont eux qui ont ouvert le score grâce à Luka Vuskovic (49e, 0-1), avant que son coéquipier Daniel Elfadli se fasse exclure du terrain. Trois minutes plus tard, l’attaquant italien de Fribourg a transformé un pénalty pour égaliser (53e, 1-1), avant qu’Igor Matanovic permette aux locaux de prendre l’avantage (83e, 2-1). Après douze minutes de temps additionnel, ce sont bien les hommes de Julian Schuster qui se sont imposés (2-1). Fribourg gagne une place et se classe huitième. Hambourg garde sa treizième place.

Les résultats du Multiplex de 15h30 :

Fribourg 2-1 Hambourg : Grifo (53e), Igor Matanovic (83e) / Vuskovic (49e)

Heidenheim 2-2 Cologne : Pieringer (15e), Niehues (26e) / Martel (18e), El Mala (48e)

Union Berlin 2-2 Mayence : Jeong Woo-Yeong (77e), Danilho Doekhi (86e) / Amiri (30e), Hollerbach (69e)