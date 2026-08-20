Ligue 1, Rennes : le PSG contrattaque pour jouer le match retour au Parc des Princes

L’inversion du match PSG-Rennes, comptant pour la première journée de Ligue 1, continue de faire parler. Hier soir, la LFP a confirmé que la rencontre, qui devait se jouer au Parc des Princes, se tiendra finalement au Roazhon Park dimanche prochain à 20h45, en raison de l’état déplorable de la pelouse parisienne. Une information qui en a surpris plus d’un puisque le club de la capitale possède l’une des plus belles pelouses d’Europe et qu’il consacre un énorme budget pour son entretien.

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Pour se justifier, le PSG a expliqué hier que la canicule estivale « a fortement accéléré la dégradation de la pelouse du Parc des Princes, aujourd’hui particulièrement endommagée à quelques jours de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais », avant de remercier l’effort consenti pour le SRFC pour organiser en urgence le match dans son stade, avec toute une logistique (billetterie, loges VIP, sécurité, traiteur, etc…) à caler en à peine quatre jours. « Le Club regrette cette situation exceptionnelle et communiquera dans les meilleurs délais aux détenteurs de billets l’ensemble des informations relatives aux modalités applicables. Le Paris Saint-Germain remercie le Stade Rennais, la mairie de Rennes et la Préfecture d’Ille-et-Vilaine qui rendent possible la tenue de la rencontre. »

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Deux versions s’opposent

Mais après l’échange d’amabilité, place à la bataille pour le match retour. Le sort des supporters parisiens et rennais qui avaient réservé places, hôtel et transport pour le match au Parc reste en suspens, tandis que les deux formations s’opposent pour obtenir l’organisation du match retour, qui doit avoir lieu lors du week-end du 6 mars 2027. De son côté, Rennes s’appuie sur le règlement de la LFP qui stipule que « le match retour doit avoir lieu sur le terrain initialement prévu, sauf circonstances exceptionnelles. » Ce jeudi, L’Équipe nous apprend que Paris ne compte pas se laisser faire.

En clair, le PSG insiste sur le fait qu’il a respecté le protocole de la LFP et que le Stade Rennais aurait pu refuser la demande d’inversion. Les Rouge-et-Bleu ont d’ailleurs ajouté qu’ils n’auraient pas été contre un report. Une manière de dire aux Bretons qu’ils comptent bien jouer le match retour au Parc des Princes. Enfin, Paris estime que la canicule, qui a endommagé sa pelouse, entre dans la case « circonstance exceptionnelle » évoquée par le règlement de la LFP et qu’il n’y a donc aucune raison que Rennes joue les deux rencontres à domicile, notamment par souci d’équité vis-à-vis des autres formations de L1. La bataille entre les deux équipes devrait se poursuivre en coulisses, car le SRFC n’a pas la même vision que le PSG et estime que la canicule est un phénomène prévisible et annoncé à l’avance chaque été et qu’il s’agit surtout d’une négligence de la part des doubles champions d’Europe.