Real Madrid : Eder Militão de retour après la trêve internationale

7 décembre 2025. C’est la date à laquelle Eder Militão a disputé ses dernières minutes avec le Real Madrid. L’international brésilien, sorti sur blessure ce jour-là contre le Celta Vigo (défaite, 0-2), avait subi une « déchirure du biceps fémoral de la jambe gauche », d’après les dires du club merengue. Une nouvelle déconvenue pour un joueur qui n’a pas été épargné les pépins physiques ces dernières saisons. Mais après des mois de convalescence, l’ancien joueur de Porto semble aller mieux et se rapproche d’un retour sur les terrains.

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Le journal espagnol AS affirme même que Militão a participé aux trois derniers entraînements collectifs du Real, cette semaine. Une tendance qui devrait se poursuivre après le retour des internationaux et qui devrait le mener à être sur la feuille de match pour le déplacement des Merengues sur le terrain de Majorque, le 4 avril prochain en championnat.