Atlético-Real Madrid : l’UEFA sort du silence sur le tir au but polémique de Julian Alvarez

«Je l’ai pas touché !» Une phrase mythique lâchée par Brandão qu’aurait très bien pu prononcer Julian Alvarez hier soir. En effet, l’Argentin est l’un des personnages principaux d’une vaste polémique qui enflamme l’Espagne depuis mercredi soir. Désigné pour aller affronter Thibaut Courtois lors de la séance de tirs au but en 1/8e de finale retour de l’UEFA Champions League (2-2 au score cumulé, 4-2 aux t.a.b), le champion du monde 2022 a transformé sa tentative. Sauf que très rapidement les joueurs merengues, notamment Kylian Mbappé et Rodrygo, ainsi que le banc madrilène, ont fait remarquer que l’Araignée avait touché le ballon à deux reprises. Ce qui est formellement interdit par le règlement.

Très rapidement, l’arbitre polonais Szymon Marciniak, qui a reçu une confirmation ultra rapide de la part de l’assistance vidéo, a décidé de ne pas valider le tir de Julian Alvarez. Dans la foulée, les Colchoneros ont été battus lors de cette séance de tirs au but, marquée par un échec de l’ancien de la Casa Blanca, Marcos Llorente. Mais plus que l’élimination, qui a été vécue comme une grande déception, c’est le tir au but de Julian Alvarez qui fait parler. En conférence de presse, Diego Simeone, très agacé, a questionné les journalistes pour savoir si eux aussi pensaient que son joueur avait touché le ballon à deux reprises. Du côté du principal intéressé, des images ont été diffusées par la Cadena SER.

L’UEFA donne raison à l’arbitre

On y voit l’ancien de City sur le terrain en train de dire à ses coéquipiers : «c’est possible, mais je ne sais pas.» Puis, quelques heures plus tard, Marca a révélé que Julian Alvarez, dans l’intimité du vestiaire madrilène, a déclaré : « je n’ai pas eu l’impression d’avoir touché le ballon.» Il était également indigné par la décision de l’arbitre. Et il n’est pas le seul puisque l’Union internationale des Peñas de l’Atlético de Madrid a publié un message incendiaire sur X. «Au fil des heures, le vol devient de plus en plus évident. Atlético : il est nécessaire de remettre en question le jeu afin que nous puissions tous connaître la vérité sur ce qui s’est passé. Si l’UEFA a des images qui démontrent ce que dit la VAR, qu’elle les montre. Et s’ils ne les ont pas, il faudrait même poursuivre en justice les arbitres et l’UEFA elle-même.»

Interpellée, l’instance dirigeante du football européen a répondu à tout le monde par le biais d’un communiqué de presse officiel. «L’Atlético de Madrid a consulté l’UEFA au sujet de l’incident qui a conduit à l’annulation du penalty de Julián Álvarez à la fin du match de Ligue des Champions d’hier contre le Real Madrid. Bien que minime, le joueur a touché le ballon avec son pied d’appui avant de le botter, comme le montre la vidéo ci-jointe. En vertu de la règle actuelle (Lois du Jeu, Loi 14.1), le VAR devait appeler l’arbitre pour indiquer que le but devait être annulé. L’UEFA engagera des discussions avec la FIFA et l’ IFAB pour déterminer si la règle doit être revue dans les cas où une double touche est clairement involontaire.» Le dossier est clos du côté de l’UEFA.