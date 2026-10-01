Christophe Galtier ouvre la porte à un retour en France

Christophe Galtier pourrait retrouver la Ligue 1 après plusieurs saisons passées à l’étranger. Parti du Paris Saint-Germain en 2023, le technicien français a depuis entraîné Al-Duhail au Qatar puis Neom en Arabie saoudite, où son contrat court jusqu’en juin prochain. À 60 ans, l’ancien entraîneur de Saint-Étienne assure qu’un retour dans l’Hexagone reste une possibilité. « Je ne fermerai jamais la porte à la France ni à “mon” championnat, c’est une certitude », a-t-il confié au Parisien.

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Galtier ne sait toutefois pas encore où se poursuivra sa carrière et envisage également de rester loin de la France. « Il est possible que je reste encore à l’étranger, en Arabie saoudite, en Asie, en Amérique du Sud, en Europe ou ailleurs. Je ne sais pas ce qui va se passer », explique-t-il. Une chose est en revanche déjà décidée pour l’ancien coach de Nice : il n’envisage pas de raccrocher prochainement. « Je serai encore entraîneur au moins encore les trois prochaines années. »