Serie A : l’Inter Milan rebondit à Bologne après sa claque reçue en Ligue des Champions

L’Inter a parfaitement réagi après sa lourde défaite face au Club Brugge en Ligue des Champions. En déplacement sur la pelouse de Bologne, les Nerazzurri ont pourtant été surpris par l’ouverture du score de Tommaso Pobega dès la 10e minute. Mais Marcus Thuram a remis les deux équipes à égalité juste avant la pause (44e), permettant aux hommes de Cristian Chivu de revenir dans la rencontre.

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En seconde période, l’Inter a pris l’avantage grâce à Carlos Augusto, entré en jeu quelques instants plus tôt, sur une passe de Piotr Zielinski (70e). Malgré plusieurs occasions de creuser l’écart, les Milanais ont dû patienter jusqu’à la 84e minute pour se mettre définitivement à l’abri. Servi par Carlos Augusto après un relais d’Henrikh Mkhitaryan, Ange-Yoan Bonny a scellé le succès des siens (1-3). Une victoire importante pour l’Inter, qui conforte sa première place au classement, tandis que Bologne concède sa première défaite depuis l’arrivée de Raffaele Palladino.