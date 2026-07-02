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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Toni Kroos lâche une punchline sur l’Allemagne

Par Sasha Nahon
1 min.
Toni Kroos @Maxppp
Allemagne 1-1 Paraguay
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L’élimination de l’Allemagne dès les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 continue de faire réagir outre-Rhin. Battue par le Paraguay à l’issue de la séance de tirs au but après un match nul (1-1), la Mannschaft a quitté la compétition bien plus tôt que prévu. Toni Kroos n’a pas mâché ses mots au moment d’analyser cette désillusion. Dans son podcast Kroos & Kroos : La Coupe du Monde sous le Microscope relayé par le média espagnol SEIZ, l’ancien milieu du Real Madrid a estimé que la sélection allemande ne comptait aujourd’hui « aucun joueur de classe mondiale », regrettant l’absence de leaders capables de faire basculer les grands rendez-vous.

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Pour Toni Kroos, plusieurs internationaux possèdent le potentiel pour atteindre ce niveau, mais aucun ne s’impose encore comme un véritable joueur décisif dans les grandes compétitions. L’ancien international a également pointé du doigt l’incapacité de l’Allemagne à hausser son niveau lorsque la pression monte contrairement aux générations précédentes. Le sélectionneur Julian Nagelsmann est, lui aussi, sous le feu des critiques pour plusieurs choix tactiques, notamment la gestion de Deniz Undav et de Jamal Musiala, ainsi que sa confiance renouvelée envers Manuel Neuer. Après cette sortie prématurée, la fédération allemande devra désormais tirer les enseignements d’un Mondial qui s’est achevé bien plus tôt qu’espéré.

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