Brésil : Neymar a trouvé un rôle pour la Coupe du Monde

Neymar sera-t-il dans le groupe du Brésil pour la prochaine Coupe du Monde ? Seul Carlo Ancelotti le sait. Et pour le moment, ce n’est pas gagné. Le joueur de Santos n’a pas été convoqué par le technicien italien lors du dernier rassemblement de la Seleçao et semble loin des plans de l’ex-coach du Real Madrid. Si sa présence sur le continent américain cet été reste donc incertaine, l’ancien joueur du PSG a déjà un plan B.

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Selon les informations de Craque Neto, ancien joueur brésilien, Neymar pourrait rejoindre Cazé TV afin de couvrir la compétition gratuitement sur YouTube. « S’il n’est pas appelé, Neymar ira sur Cazé TV pour commenter la Coupe du Monde », a ainsi affirmé Craque Neto, assurant que le joueur serait présent « d’une manière ou d’une autre », sur le terrain ou derrière un micro.