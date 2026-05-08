PSG : le message puissant de Nasser Al-Khelaïfi

Face au Bayern Munich, le PSG a décroché sa qualification pour la finale de la Ligue des Champions mercredi soir. Après un match nul assez maîtrisé de la part des hommes de Luis Enrique, les Parisiens ont fêté cette nouvelle étape. Nasser Al-Khelaïfi a notamment rejoint le vestiaire pour féliciter ses joueurs un par un et le président parisien a pris le temps de saluer les efforts du groupe avec des mots forts.

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Comme le rapporte L’Équipe, l’homme d’affaires a eu des propos très touchants. « Vous avez montré du courage, de la détermination et l’exemple de ce que doit être une équipe qui se bat l’un pour l’autre et pour cet écusson. Vous avez rendu le club et le football français fiers de vous, mais il y a encore un trophée à aller chercher » a-t-indiqué aux champions d’Europe 2025. Le rendez-vous face à Arsenal est lancé !