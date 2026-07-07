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PSG : les larmes émouvantes de Luis Enrique en Espagne

Par Valentin Feuillette
1 min.
Luis Enrique sur le banc du PSG. @Maxppp

Présent à Gijón ce lundi pour l’inauguration d’un espace public désormais baptisé à son nom, Luis Enrique a reçu un hommage appuyé dans sa ville natale. La plage verte d’El Rinconín, un espace de plus de 6.000 m², porte désormais le nom de l’entraîneur du PSG. Entouré de sa famille et de plusieurs représentants locaux lors de la cérémonie, le technicien espagnol n’a pas caché son émotion au moment d’évoquer ses racines et son attachement à la ville asturienne.

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«Mes cendres reposeront ici. C’est une plage à part, et j’aime bien aller à contre-courant. J’adore cet endroit. Vive les Asturies, vive Gijón et vive le Sporting. Mais Gijón, c’est Gijón. Sur cette plaque, je ne vois pas mon nom, je vois ceux de mes parents, qui ont tout quitté pour venir à Gijón. Ils ont quitté leur ville natale pour venir ici. Ils ont été, sont et seront toujours mes modèles. Merci à mon épouse Elena qui m’a soutenu. Nous aurons au moins 30 ans de vie commune. C’est vraiment dur. Les valeurs fondamentales et simples que mes parents m’ont inculquées, nous les transmettons à nos enfants. Cela fait 30 ans que j’ai commencé ce projet de vie avec ma femme, et nous avons construit une merveilleuse famille avec trois enfants : Pacho, Sira et Xana», a-t-il déclaré les yeux remplis d’émotions.

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