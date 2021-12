Liga : le FC Barcelone, le Real Madrid et l’Athletic Bilbao s’opposent à l’accord avec CVC

Alors que l’accord entre LaLiga et CVC avait été validé par les clubs de première et deuxième division il y a quelques jours, le FC Barcelone a publié un communiqué ce mercredi, déclarant que le club, accompagné du Real Madrid et de l’Athletic Biblao, ont engagé des poursuites judiciaires à la suite de cet accord.

«L'Athletic Club, le FC Barcelone et le Real Madrid indiquent qu'ils ont engagé une action en justice en réponse aux accords adoptés par l'assemblée de LaLiga concernant le projet dit "Impulse" que La Liga a l'intention d'entreprendre avec le fonds de capital-risque CVC, car il s'agit d'une transaction illégale qui cause un préjudice irréparable à l'ensemble du secteur du football espagnol et qui viole de manière flagrante les principes les plus élémentaires du droit sportif espagnol et les statuts de LaLiga.»