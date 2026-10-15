Manchester City - PSG : les statistiques complètement folles des Citizens en seconde période

Manchester City est passé par toutes les émotions face au Paris Saint-Germain lors de la deuxième journée de la phase de ligue de Ligue des Champions. Complètement dépassés en première période, les Citizens ont rejoint les vestiaires avec trois buts de retard (0-3), avant de montrer un tout autre visage au retour de la pause. Malgré la défaite finale (2-4), les hommes d’Enzo Maresca ont largement dominé les 45 dernières minutes, avec des statistiques impressionnantes : 21 tirs, dont 8 cadrés, 4 grosses occasions, 2 frappes sur les montants et 1,78 xG. Les Anglais ont également affiché 62,4 % de possession et effectué 37 entrées dans le dernier tiers du terrain, illustrant leur domination territoriale face à une défense parisienne mise sous pression.

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Ce réveil s’est notamment traduit par un doublé d’Erling Haaland, qui a permis aux Mancuniens de remporter la seconde période (2-1). L’attaquant norvégien a profité de deux passes décisives signées Iliman Ndiaye et Ayyoub Bouaddi, tous deux entrés en jeu à la mi-temps. Deux changements qui ont considérablement dynamisé l’animation offensive des Citizens, sans toutefois leur permettre de renverser la rencontre. Malgré cette réaction, le PSG a réussi à préserver son avantage et à inscrire un quatrième but pour s’imposer à l’Etihad Stadium.