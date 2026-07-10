Equipe de France : les folles statistiques de Kylian Mbappé et ses acolytes

Didier Deschamps pourrait en sourire. Il a décidé de maintenir son 4-2-3-1, que certains voyaient déjà mis à la poubelle pour la phase finale, mais c’est d’un trio offensif dont le monde entier parle à chaque sortie de l’équipe de France. Avec un nouveau but de Mbappé, et un autre de Dembélé, lors de la victoire des Bleus face au Maroc en 1/4 de finale de la Coupe du Monde (2-0) jeudi, les statistiques de ces deux derniers joueurs continuent d’impressionner.

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8 buts et 3 passes décisives pour Kylian Mbappé, 5 buts et 2 passes décisives pour Ousmane Dembélé, et 5 passes décisives pour Michael Olise. Tant pis si ce dernier n’a pas réalisé son meilleur match de la compétition face aux Lions de l’Atlas, il diffuse une menace constante, entre sa qualité de passe et sa capacité à trouver des angles de tir. Peu importe presque l’identité du 4e larron, que ce soit Désiré Doué (1 but) ou Bradley Barcola (2 buts au compteur tout de même).

Comment les arrêter ?

Évidemment, ce sont les statistiques de Kylian Mbappé qui retiennent plus particulièrement l’attention, et elles sont nombreuses. Avec son but contre le Maroc, il est devenu le premier joueur de l’histoire à être impliqué sur 100 buts en équipe de France (buts et passes décisives). Il en est à 20 buts inscrits en Coupe du Monde, dont 11 en phase finale !

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La France va-t-elle aller au bout et remporter la Coupe du Monde ? OUI, l'équipe dégage une solidité et une puissance offensive incroyables NON, le parcours a été facile, les Bleus n'ont pas encore affronté de vrai favori de la compétition Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Pour les adversaires rencontrés, il est quasiment impossible de mettre en place un plan anti-Mbappé. Car derrière lui, et c’est sa chance, ce sont Dembélé, Olise, Barcola, Doué qui se présentent, avec un arsenal d’armes différentes. Clairement, le défi pour le futur adversaire, que ce soit l’Espagne ou la Belgique, sera de parvenir à taire l’attaque française, jamais muselée une seule fois dans ce Mondial 2026.