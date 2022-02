L'ancien coach de Chelsea Avram Grant accusé de harcèlement sexuel

Coach de Chelsea entre 2007 et 2008 où il a été finaliste de la Ligue des Champions, Avram Grant (67 ans) est coach de NorthEast United en Inde. Ancien sélectionneur du Ghana ou coach de Portsmouth et West Ham, le technicien israélien arrive dans la dernière phase de sa carrière. Néanmoins, ces derniers jours sont assez rythmés pour lui puisqu'il est accusé d'harcèlement sexuel par plusieurs femmes après une enquête télévisée diffusée sur Exposure, l'émission de Channel 12 en Israël. Plusieurs femmes ont ainsi expliqué qu'il avait utilisé sa position pour les contraindre à des relations sexuelles. Une des plaignantes âgée de 22 ans au moment des faits a expliqué ceci dans des propos rapportés par The Times of Israël : «il m'a dit : 'Mets-toi à l'aise, enlève tes vêtements.' Je pensais qu'il plaisantait. J'étais assis loin de lui, sur le bord du canapé. Il m'a demandé de m'approcher et a essayé de me serrer dans ses bras, m'a vraiment attrapée et ne m'a pas lâchée.»

«Je me sentais mal à l'aise, il a posé sa main sur ma cuisse et je me souviens avoir immédiatement déplacé sa main. Après quelques secondes de conversation, il m'a attrapée par le cou, comme s'il m'étouffait, a tourné la tête vers lui et a essayé de m'embrasser de force. Je n'ai pas eu le courage de lui dire non. Grant a ensuite réessayé et a pris sa main et l'a placée sur son entrejambe» a-t-elle poursuivi. Un témoignage qui fait froid dans le dos ... Avram Grant n'a pas nié les accusations auquel il doit faire face mais il a affirmé que tout dommage n'était pas intentionnel. «Dans ma vie, tant sur le plan personnel que professionnel, j'ai toujours cherché, au-delà de tout succès ou réalisation, à rester un être humain et à respecter chaque femme ou chaque homme, quel qu'il soit. Je suis une personne sociable, un homme d'amitiés. Et au fil des années, j'ai entretenu des relations avec des femmes. Dans toutes ces relations, j'ai essayé très fort de les traiter avec respect et amitié et je n'ai jamais eu l'intention de me comporter de manière injuste ou de nuire à une femme de quelque manière que ce soit. Quiconque s'est senti mal à l'aise ou blessé par moi, je le regrette et je m'excuse du fond du cœur» a-t-il expliqué. Reste à savoir les conséquences désormais pour ces faits datant de 2020.