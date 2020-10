BL : Schalke 04 n'y arrive toujours pas face à Stuttgart

On dispute la 6e journée en Allemagne ce week-end, avec en ouverture ce vendredi soir une rencontre qui opposait Schalke 04 au VfB Stuttgart. Deux clubs aux trajectoires opposées. D'un côté, le club de Gelsenkirchen, avant-dernier, qui était en quête d'un premier succès en Bundesliga depuis... 21 matches, et de l'autre un VfB qui occupait une jolie 5e place et avait l'occasion lors de ce déplacement de grimper d'un rang en cas de nouveau succès ou de match nul.

Le jeune ailier formé au PSG Tanguy Coulibaly, 19 ans, était titulaire au poste de piston droit du côté de Stuttgart, mais ce sont les joueurs de Manuel Baum qui ouvraient le score. D'un maître coup franc enroulé du pied droit dans la surface, Amine Harit trouvait la tête du jeune défenseur finlandais Malick Thiaw, 19 ans lui aussi, qui ouvrait le score pour Schalke à la demi-heure de jeu (1-0, 30e). En seconde période, l'attaquant argentin entré à la pause Nicolas Gonzalez égalisait sur penalty suite à une main de Salif Sane devant son but (1-1, 56e). 22e match sans succès pour Schalke 04 en Bundesliga. Avec ce nouveau point glané, Stuttgart grimpe à la 4e place.

Le classement de Bundesliga à la 6e journée.