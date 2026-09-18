Ligue 1 : Monaco enfonce Lens et reprend provisoirement la tête du championnat

En ouverture de la 5e journée de Ligue 1, l’AS Monaco accueillait le RC Lens au stade Louis II avec une occasion en or : prendre provisoirement la tête du championnat et distancer la concurrence. Pour Yannick Cahuzac, nommé en urgence sur le banc artésien après le licenciement de Dino Toppmöller, l’enjeu était tout autre. Face à des Monégasques en pleine confiance, les Sang et Or devaient impérativement réagir pour stopper une série noire de trois matches sans victoire en Ligue 1 et lancer enfin leur saison. La première période a rapidement tourné à l’avantage des hommes de Filipe Luis, impeccables d’intensité.

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Après une alerte signée Sima qui a gâché une grosse situation (3e) pour les visiteurs, Monaco a étouffé des Lensois piégés par leur propre défense positionnée trop haut. Alors qu’Abline s’est vu refuser un but pour hors-jeu (9e), Risser a dû multiplier les interventions face au duo Brunner-Abline. La punition est logiquement tombée quand Abline s’est défait de Todibo pour servir Brunner en retrait, l’Allemand ajustant Risser d’une frappe croisée (34e, 1-0) après avoir vu un but lui être refusé quelques minutes auparavant (28e). Complètement asphyxié et miraculé sur un raté incroyable d’Abline devant le but vide (42e), Lens a regagné les vestiaires avec un seul but de retard, ce qui relevait presque du miracle, même si une main de Sadibou Sané aurait pu être sanctionné d’un penalty (21e).

Lens a montré un meilleur visage mais…

Au retour des vestiaires, le visage des Nordistes a radicalement changé sous l’impulsion de Cuisance et Haidara, enfin agressifs dans l’entrejeu. Libérés et plus conquérants, les hommes de Cahuzac ont concrétisé leur temps fort sur un corner parfait de Thauvin, coupé au premier poteau par la tête d’Udol (58e, 1-1). Devenus soudainement fébriles, les Monégasques ont complètement perdu le fil de la rencontre, incapable de régler le moindre tir en seconde période. Il a d’ailleurs fallu une envolée magistrale de Hradecky sur une frappe enveloppée de Hazard (74e) pour éviter le pire au club du Rocher. Pourtant, le dernier quart d’heure a été à l’avantage des locaux.

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Avec le bon coaching de Filipe Luis et l’entrée de Balogun pour tenter de redynamiser une attaque apathique, la fin de match a été animée par des Monégasques finalement récompensés. Sur un centre venu de la droite, Brunner a raté le ballon de la tête mais a contraint le malheureux Gradit à marquer contre-son-camp (2-1, 81e). Après un ultime baroud d’honneur de Lens, Monaco a tenu bon et encaisse une quatrième victoire en cinq matches de Ligue 1 cette saison. Monaco est installé à la tête de la Ligue 1. De son côté, Lens n’arrive toujours pas à gagner de match en championnat depuis sa victoire lors de la première journée. Il faudra faire mieux après la trêve avec la réception compliquée de l’OL.