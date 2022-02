Jon Dahl Tomasson : «Anel sera un grand joueur pour Bordeaux et un super investissement»

La suite après cette publicité

Il est l'une des grandes attractions de la dernières ligne droite du mercato en Ligue 1. Pisté par le Stade de Reims, Anel Ahmedhodzic (22 ans) s'est finalement engagé avec les Girondins de Bordeaux. Ce défenseur central, prêté avec option d'achat par Malmö, est précédé d'une flatteuse réputation, née du célèbre jeu de simulation Football Manager et de ses débuts professionnels très prometteurs. Et qui de mieux que son ancien entraîneur du côté du MFF, Jon Dahl Tomasson, pour nous éclairer sur l'international bosnien (12 sélections, 1 réalisation).

L'ancien attaquant phare du Danemark (112 sélections, 54 buts) a en effet été l'entraîneur du natif de Sarajevo ces deux dernières saisons au sein de l'écurie suédoise. «Quand je suis arrivé à Malmö, j’ai immédiatement insisté pour faire revenir Anel de son prêt dans un club plus modeste au Danemark (Hobro, ndlr), parce que je n’avais aucun doute au sujet de son potentiel. Je n’avais aucun doute qu’il était un joueur que j’utiliserai dans mon onze de départ depuis le premier jour», nous a-t-il expliqué avant de poursuivre.

Vitesse, duels, relance et mental, le cocktail gagnant

«La première fois que j’ai vu Anel, j’ai été impressionné par sa vitesse, sa grande force dans les duels en un contre un et sa qualité de pied pour construire de derrière. Je veux que mes équipes repartent de derrière. Il est un défenseur central moderne qui est fort avec et sans ballon. Il était parfait pour le style de jeu que je voulais pour mon Malmö : dynamique, fluide et offensif», a résumé le redoutable buteur passé avec succès par l'AC Milan, le VfB Stuttgart, Villarreal, Newcastle ou Feyenoord.

Ensemble, les deux hommes ont remporté les deux derniers titres de champion en Allsvenskan. Mieux, ils ont même atteint la phase de poules de Ligue des Champions cette saison (derniers de leur groupe derrière la Juventus, Chelsea et le Zenit). À chaque fois, l'axial droit a répondu présent, comme en sélection. «Il a toujours montré sa classe avec Malmö en Suède, où il était un joueur très important lors de nos deux titres de champion, et au niveau international, lorsque nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des Champions en passant quatre tours pour atteindre la phase de poules. Il a aussi montré ça avec sa sélection nationale, je me souviens par exemple d’un match fantastique pour Anel avec la Bosnie contre la France», nous a-t-il confié.

Pour toutes ces raisons, le technicien de 45 ans prédit un avenir brillant à son désormais ancien joueur du côté du Matmut Atlantique et de la L1. «Je n’ai aucun doute sur le fait qu’Anel sera un grand joueur pour Bordeaux et un super investissement, car Anel est jeune et extrêmement talentueux. Il a cette grosse mentalité, qui lui fait tout donner pour gagner et pour continuer à offrir le meilleur de lui-même match après match. Il a cet énorme appétit de toujours vouloir progresser encore plus», nous a-t-il assuré. On ne demande qu'à voir !