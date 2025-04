OM : Roberto De Zerbi touché par les critiques des supporters

C’était une conférence de presse particulièrement attendue. Ce jeudi, L’Équipe révélait que la situation à l’Olympique de Marseille était particulièrement tendue, à tel point que Roberto De Zerbi avait refusé de diriger la séance d’entraînement de ce lundi. Forcément, tous les yeux étaient rivés sur le point presse de l’Italien, donné ce vendredi.

Alors que son équipe reste sur trois défaites d’affilée, de nombreux supporters phocéens ont logiquement lourdement critiqué le club de cœur. Et De Zerbi s’en est montré attristé : « ça me blesse, ça me touche quand les supporters critiquent, à juste titre. Quand on déçoit les gens, c’est quelque chose qui me fait mal. J’ai été supporter, donc je sais ce que ça signifie. Il faut qu’on aille sur le terrain dimanche comme des furies. Peu importe si les gens sont énervés contre le coach, le plus important c’est d’avoir le feu de Satan, d’être comme des furies. Tout le Vélodrome poussera les joueurs si on se conduit comme ça. » Une chose est certaine : la réception de Toulouse, ce dimanche, sera cruciale pour les pensionnaires du Vélodrome, qui luttent pour une place en Ligue des Champions la saison prochaine.

