Le Club Bolivar, nouveau club partenaire du City Football Group

Ce mardi, Manchester City a officialisé un partenariat entre le Club Bolivar, club le plus titré de Bolivie avec 29 titres de champions, et le City Football Group auquel appartient le club anglais.

En tant que club partenaire, le club fondé en 1925, aura accès à un large éventail de compétences, de technologies et de conseils stratégiques. En d’autres termes, le Club Bolivar pourra se reposer sur les compétences du groupe en matière de scouting et d'entraînement, de développement des académies de jeunes. Outre le côté sportif, ce partenariat doit aussi développer le club sur le plan commercial. « En plus de soutenir les ambitions du Club Bolivar, nous avons l'occasion d'apprendre. Notre travail en Bolivie va certainement renforcer notre connaissance du football sud-américain et notre réseau.» a déclaré Ferran Soriano, directeur général du City Football Group.