La présence de Jérôme Boateng au FC Barcelone interroge

Jérôme Boateng @Maxppp

Jérôme Boateng a surpris en apparaissant à la Ciutat Esportiva du FC Barcelone tôt hier matin. Selon le quotidien SPORT, l’ancien défenseur allemand, retraité depuis septembre, n’était pas là pour s’entraîner mais pour commencer une période de formation d’une dizaine de jours auprès du staff de Hansi Flick. L’objectif est d’observer de près la manière de travailler de l’entraîneur allemand et de découvrir la dynamique quotidienne du groupe. Dans une vidéo publiée par le club, on voit Boateng saluer son ancien coéquipier Robert Lewandowski ainsi que Flick, avec lequel il a remporté le sextuplé en 2019-2020 au Bayern Munich.

Après avoir récemment obtenu sa licence B, Boateng souhaite multiplier les expériences d’apprentissage d’ici janvier afin de préparer sa future carrière d’entraîneur. Son passage au Barça, facilité par sa bonne relation avec Hansi Flick, s’inscrit dans ce parcours. Durant cette période, il n’est qu’un simple observateur au sein du staff pour se familiariser avec les méthodes d’entraînement, la préparation tactique et le fonctionnement global de l’équipe. Il avait tenté de réaliser une expérience similaire au Bayern, mais certains supporters s’y étaient fortement opposés en raison de l’affaire judiciaire le concernant, sa condamnation pour agression en 2024 ayant ensuite été réduite en appel à une simple admonestation sans inscription au casier.

