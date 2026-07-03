Les Français voient Michael Olise Ballon d’Or

Et si la France réalisait le back-to-back au Ballon d’Or ? Presque un an après le sacre d’Ousmane Dembélé, ils sont trois joueurs français à postuler pour la plus prestigieuse des distinctions individuelles. Vainqueur à nouveau de la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé est candidat à sa propre succession tandis que Kylian Mbappé peut nourrir de nouvelles ambitions au regard de son Mondial. Une victoire du Madrilène passera inévitablement par un sacre des Bleus le 19 juillet prochain. À côté d’eux, comment ne pas citer Michael Olise ?

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Auteur d’une saison formidable avec le Bayern Munich, l’ancien joueur de Crystal Palace écrase la concurrence depuis le début de la Coupe du Monde et pourrait déjà égaler le record de passes décisives sur une seule édition, détenu par Pelé (6, Olise est à 5). D’ailleurs, la cote de popularité du Bavarois grimpe en flèche depuis le début du Mondial, comme l’illustre le dernier sondage Odoxa, réalisé pour Winamax et RTL et intitulé « Les Français et la Coupe du Monde 2026 après France-Suède ». Aujourd’hui, 37% des fans de football considèrent Michael Olise comme le favori au Ballon d’Or, juste devant Kylian Mbappé (35%). Ils sont aussi 54% à désigner Olise comme le meilleur joueur du match France - Suède, quand 68% imaginent la France championne du monde. Ce ne sont que des chiffres, mais ils disent quand même beaucoup de l’enthousiasme qui règne aujourd’hui autour des Bleus.