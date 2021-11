EdF, OL : Léo Dubois donne de ses nouvelles

Encore convoqué par Didier Deschamps en équipe de France, Léo Dubois a connu sa treizième sélection mardi soir en Finlande (2-0). Titulaire dans un rôle de piston droit, le latéral de l'OL n'a cependant pas pu terminer la rencontre, la faute à une blessure aux ischios subie juste avant la mi-temps. Et deux jours après cette blessure, le joueur de 27 ans a donné de ses nouvelles dans la story de son compte Instagram.

«Salut à tous ! Merci beaucoup pour vos messages ces dernières heures. En effet, suite aux résultats des examens passés ce matin, je souffre d'une lésion musculaire à l'ischio jambier droit. La rééducation a déjà bien commencé et je serai de retour le plus vite possible sur les terrains pour vibrer avec vous», a écrit le Gone sur ses réseaux sociaux.